Vicdansızlığın böylesi! Köpeklerin boynuna taş bağlanıp dereye attılar

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir derenin içinde iki köpek yavrusunu fark eden vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.

BOYUNLARIN ATAŞ BAĞLAMIŞLAR...

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, köpekleri suyun içinden çıkardı. İncelemede, sudan çıkarılan köpeklerin boynuna iple taş bağlandığı öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Ekiplerin incelemesinde; boyunlarına taş bağlanıp dereye atılan köpeklerin öldükleri belirlendi. Köpek yavrularını suya atan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için polis ekiplerince inceleme başlatıldı.