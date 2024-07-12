Canlı yayında dehşet! Yanlışlıkla kendisini başından vurdu
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Temmuz 2024 10:44 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 11:38
Ankara'da dehşete düşüren bir kaza meydana geldi. 45 yaşındaki K.Y., sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparken yanlışlıkla kendisini başından vurdu. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Ankara'da bir kişi, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı esnada tabanca ile yanlışlıkla kendisini başından vurdu. Ağır yaralı adam hastanede tedavi altına alındı.
KENDİSİNİ ŞAKAĞINDAN VURDU
Olay, sabah 05.00 sıralarında Çankaya'nın Birlik Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan 45 yaşındaki K.Y., elindeki tabancayı şakağına dayadı. Yanlışlıkla tetiği çeken K.Y., silahın ateşlenmesi üzerine başından vurularak ağır yaralandı.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan K.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı