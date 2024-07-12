Canlı yayında dehşet! Yanlışlıkla kendisini başından vurdu

12 Temmuz 2024 10:44 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 11:38

Ankara'da bir kişi, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı esnada tabanca ile yanlışlıkla kendisini başından vurdu. Ağır yaralı adam hastanede tedavi altına alındı.

KENDİSİNİ ŞAKAĞINDAN VURDU

Olay, sabah 05.00 sıralarında Çankaya'nın Birlik Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan 45 yaşındaki K.Y., elindeki tabancayı şakağına dayadı. Yanlışlıkla tetiği çeken K.Y., silahın ateşlenmesi üzerine başından vurularak ağır yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan K.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.