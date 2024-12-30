Tabii çöktü mü? Kullanıcılar TRT’nin dijital platformu Tabii’ye giriş yapamadı
Sevilen projelere imza atan TRT’nin dijital platformu Tabii’ye bazı kullanıcıların giriş yapamadığı öğrenildi. Vatandaşlar X üzerinden platforma giremediklerini yazdılar.
Son dizi projesi Gassal ile gündeme gelen Tabii uygulamasının açılmadığı iddia edildi.
Sosyal medyada paylaşım yapan bazı kullanıcılar “Zaman aşımı” uyarısı aldıklarını ve platforma giremediklerini dile getirdi.
TABİİ ÇÖKTÜ MÜ?
TRT’nin dijital platformu Tabii’nin bir süredir açılmadığı öğrenildi.
Kullanıcıların uygulamaya girmek istediğinde “Zaman aşımı” uyarısı aldıkları ve giriş yapamadıkları belirtildi.
Vatandaşlar X'te yaptıkları paylaşımlarda Tabii'ye giremediklerini paylaştı.
Konuya ilişkin resmi bir açıklama ise gelmedi.
TABİİ ÜCRETLİ Mİ?
21 Ağustos 2024 itibarıyla sunulan Tabii Premium için aylık ücret 99 lira olarak belirlendi.
Yıllık taahhüt vermeden istediğiniz zaman aboneliği iptal edebilirsiniz.