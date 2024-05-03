THY kabin memuru başvuru şartları belli oldu

03 May 2024 12:24 - Güncelleme : 03 May 2024 12:39

Türk Hava Yolları (THY) tarafından kabin memuru alımı için ilan açıldı.

İlanın açılmasının ardından vatandaşlar THY kabin memuru başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

THY tarafından açıklanan bilgilere göre kabin memuru olmak için şu genel koşullar gerekmektedir:

T.C. vatandaşı olmak

1 Ocak 1982 - 31 Aralık 2004 tarihleri arasında doğmuş olmak

En az lise mezunu olmak

İyi derecede İngilizce bilmek

Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Kaydı bulunmamak

Daha önce Türk Hava Yolları veya iştirakleri ile diğer iş yerlerinden fesih, devamsızlık, disiplinsizlik ve sağlık gibi nedenlerle ayrılmamış olmak

Fiziksel olarak ise kadınların 160-180 cm (santimetre) arası erkeklerin ise 170-190 cm arası boya sahip olması gerekiyor.

Vücudun görünecek bölgelerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı izin bulunmaması gerekiyor.