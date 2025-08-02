Yas tutmak kalbi gerçekten yoruyor mu?

Sevdiklerini kaybedip uzun süre yas tutan kişilerin yapılan bir araştırmaya göre ölüm riskinin neredeyse iki kat arttığı tespit edildi.

Bilim insanları, yakınını kaybeden ve yüksek düzeyde yas yaşayan kişilerin, yasını daha hafif yaşayanlara kıyasla yüzde 88 oranında fazla yüksek ölüm riski taşıdığını ortaya koydu.

Sevdiklerinin kaybıyla başa çıkamayanların özellikle akıl sağlığı sorunlarına daha açık olduğu gözlemlendi.

Uzmanlar yüksek yas belirtileri kalp hastalıkları, intihar ve akıl sağlığı sorunlarıyla doğrudan bağlantılı.

Fakat yasın ölüm riski üzerindeki etkisi daha fazla incelenmeli.

Araştırmada bin 735 kişi 10 yıl boyunca takip edildi.

Bu kapsamda sürekli yüksek yas yaşayan yüzde 6’lık deneklerin ölüm riski, düşük yas yaşayanlara oranla yüzde 88 daha yüksek oldu.