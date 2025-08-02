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 | Erdem Avsar

Yas tutmak kalbi gerçekten yoruyor mu?

Yapılan araştırmalara göre sevdiğini kaybetmenin acısı sadece duygusal olarak değil, fiziksel olarak da ölümcül olabiliyor.

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Yas tutmak kalbi gerçekten yoruyor mu?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 07:11
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 07:11

Sevdiklerini kaybedip uzun süre yas tutan kişilerin yapılan bir araştırmaya göre ölüm riskinin neredeyse iki kat arttığı tespit edildi.

Bilim insanları, yakınını kaybeden ve yüksek düzeyde yas yaşayan kişilerin, yasını daha hafif yaşayanlara kıyasla yüzde 88 oranında fazla yüksek taşıdığını ortaya koydu.

Sevdiklerinin kaybıyla başa çıkamayanların özellikle akıl sağlığı sorunlarına daha açık olduğu gözlemlendi.

Yas tutmak kalbi gerçekten yoruyor mu?

Uzmanlar yüksek yas belirtileri kalp hastalıkları, ve akıl sağlığı sorunlarıyla doğrudan bağlantılı.

Fakat yasın ölüm riski üzerindeki etkisi daha fazla incelenmeli.

Araştırmada bin 735 kişi 10 yıl boyunca takip edildi.

Bu kapsamda sürekli yüksek yas yaşayan yüzde 6’lık deneklerin ölüm riski, düşük yas yaşayanlara oranla yüzde 88 daha yüksek oldu.

ETİKETLER
#ruh sağlığı
#intihar
#ölüm riski
#kalp sağlığı
#yaş
#Akıl Sağlığı Sorunları
#Aktüel
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