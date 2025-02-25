Köpek balığı kamerayı yuttu! Kayıt devam etti

Bahamalar'da bir grup dalgıç, köpek balıklarını beslerken bir tanesi büyük bir ısırık alırken kamerayı yuttu. Köpek balığının dalgıca yöneldiği sırada yuttuğu kamera jilet gibi keskin dişleri kayda aldı. O sırada dalgıçların yaşananları hayretle izlediği anlar da köpek balığının ağzını açmasıyla kayda girdi. Köpek balığı, kameranın yenemeyen bir şey olduğunu anladığında ise suya geri bıraktı. Dalgıç, köpek balığının bıraktığı kamerayı almak için hamle yaptığında ise köpek balığı ile yarışmak zorunda kaldı. Köpek balığı yeniden kamerayı ağzına almadan dalgıç tutmayı başardı.