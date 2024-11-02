Son günlerin popüler çikolata markası kara listeye alındı! Ağız ve dil yaralarının başlıca sebebi 

02 Kasım 2024 19:59 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 20:03

Macar bir üretici tarafından üretilen ve Türkiye’de de satışa sunulan "MisterChoc Çikolatalı Krakerler" ürünü firma tarafından geri çekildi. Bitter çikolata ile kaplanmış tuzlu krakerlerden oluşan ürünün, ağız ve dilde yaralanmalara yol açtığı bildirildi.

Türkiye son günlerde Tarım Bakanlığı tarafından açıklanan gıda skandallarını tartışırken, son gelişme tüketicileri yeniden endişelendirdi. Macaristan merkezli Felföldi Édességgyártó Kft. firması, "MisterChoc Çikolatalı Pretzel" isimli ürününü geri çekme kararı aldığını duyurdu.

Bitter çikolatayla kaplanmış tuzlu krakerlerden oluşan ürünün ağız ve dilde yaralara yol açabileceği tespit edildi. Ürünün satışta olduğu Türkiye’de de kullanıcılar isyan etti.

ÇİKOLATALI ÜRÜN GERİ ÇAĞIRILDI!

140 gramlık paketlerde satılan çikolatalı krakerler, son kullanma tarihi 30 Nisan 2025 olan ürünler arasından geri çağrıldı. Tüm yaş gruplarına hitap eden bu ürünlerin geniş kitlelere ulaştığı belirtilirken, uzmanlar krakerlerin tüketiminin sağlık açısından risk taşıdığını vurguladı ve ürünlerin kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

İADELER KABUL EDİLECEK!

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, MisterChoc markalı krakerleri satın alan tüketicilerin, ürünü en yakın mağazaya faturasız olarak iade edebileceği açıklandı. İade işleminin ardından, ürün bedelinin müşterilere geri ödeneceği bildirildi.