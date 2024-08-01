Trabzonspor - Ruzemberok canlı anlatım

01 Ağustos 2024 20:30 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 21:29

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Ruzemberok ile karşılaşıyor. İlk maçı deplasmanda Trezeguet ve Cihan Çanak'ın golleri ile 2-0 kazanan bordo-mavililer tur için sahaya çıkıyor.

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswill, Eren, Lundstram, Ozan, Visca, Cihan, Trezeguet, Draguş

Ruzemberok: Frühwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Luteran, Lavrincik, Gomola, Tucny, Gerec, Hladik, Chrien

Trabzonspor - Ruzemberok

1' Maç Başladı

4' Trabzonspor, sol kanattan etkili geldi. Eren Elmalı'nın ceza sahasına açtığı yerden ortaya son anda Ruzomberok savunması araya girdi.

5' sol kanatta topla buluştan Mısırlı kanat futbolcusu Trezeguet, ceza sahasına girmeden şutunu çekti. Mısırlı futbolcunun yerden şutunda Ruzomberok kalecisi rahat bir şekilde topu kontrol etti.

11' Trezeguet'in sol kenardan yerden serta açtığı ortaya Visca arka direkte dokunamadı.

16' sol kanattan Trezeguet'in çevirdiği topta Ruzomberok savunması araya girdi. Ceza sahası dışına açılan topta Pedro Malheiro topu önünde buldu. Pedro Malheiro'nun şutunda top yandan auta gitti.

23' sağ kanattan Edin Visca hızlı geldi. Edin Visca'nın pasında Trezeguet yakın mesafeden gelişine vuruşunu yaptı. Ruzomberok kalecisi Frühwald son anda araya girdi.

38' Trabzonspor'da Trezeguet ceza sahası dışından kaleyi gördü. Trezeguet'in şutunda Frühwald topu kontrol etme başarısı gösterdi.

39' sol kanatta topla buluşan Denis Draguş, rakibinden sıyrıldı ve ceza sahasına girdi. Denis Draguş'un istediği gibi yapamadığı vuruşta Frühwald zorlanmadan topu kontrol etti.

45' İlk yarı sona erdi

46' İkinci yarı başladı