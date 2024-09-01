Eyüpspor - Trabzonspor maçı canlı anlatım
Trendyol Süper Lig maçında Trabzonspor, Eyüpspor deplasmanında...
Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor evinde Trabzonspor'u misafir ediyor.
1' Maç başladı
2' Eyüpspor'on duran top organizasyonu sonucunda Robin Yalçın Trabzonspor ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu ve şutunu çekti ancak kaleci Uğurcan tehlikeyi önledi.
5' Eyüpspor, Trabzonspor kalesini cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullandı. Emre Akbaba'nın kaleye şut olarak kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.
19' Tayfur Bingöl topla birlikte sağ kanattan Trabzonspor ceza sahasına girdi ve kale sahasına doğru koşu yapan Thiam'a pasını çıkardı ancak Mendy topu uzaklaştırdı.
23' Ahmed Kutucu'nun Trabzonspor ceza sahası dışından şutunda kaleci Uğurcan sağına gelen topa uzandı ve sahip oldu.
34' Trabzonspor'un, Eyüpspor ceza sahası sağ yan çizgisinin 5-6 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta, Cihan Çanak sol ayağıla topu doğrudan kaleye gönderdi ancak top auta gitti.
36' Melih Kabasakal'ın Trabzonspor ceza sahası dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu iki hamlede kontrol etti.
45' İlk yarı sona erdi