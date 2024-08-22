Lugano - Beşiktaş maçı canlı anlatım

22 Ağustos 2024 21:28 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 22:57

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre takımı Lugano ile karşı karşıya geliyor.

11'LER

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Doumbia, Mahmoud, Steffen, Vladi, Aliseda

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Ndour, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Ciro İmmobile

1' Maç başladı

6' Gedson kendi sahamızdan topu hızlıca taşıyarak getirdi ve topu Rashica'ya verdi. Rashica'nın sutu kalenin üstünden dışarı çıktı.

22' Beşiktaş Gedson'un attığı gol ile 1-0 öne geçti. Paulista'nın uzun pasında Gedson'un ceza sahasının solundan kalecinin kapattığı köşeye vuruşunu yaptı ve fileleri havalandırdı.

34' Lugano Bislimi'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi.

45' İlk yarı sona erdi

46' İkinci yarı başladı

51' Beşiktaş yeniden Gedson'un attığı golle 2-1 öne geçti.

55' Beşiktaş, Al-Musrati'nin bulduğu gol ile skoru 3-1'e getirdi.

56' İsviçre ekibi Renato Steffen'in golüyle skoru 3-2'ye getirdi.

63' Lugano, Paulista'nın kendi kalesine attığı golle skorda dengeyi sağladı.