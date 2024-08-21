Young Boys - Galatasaray maçı canlı anlatım

21 Ağustos 2024 22:01 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 22:19

Galatasaray, Avrupa macerasına bu akşam başlıyor. Süper Lig'in son şampiyonu olan sarı-kırmızılı takım İsviçre'nin Young Boys ekibi ile Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL 11

Young Boys: Keller, Athekame, Pfeiffer, Zoukrou, Conte, Niasse, Lauper, Males, Monteiro, Virginius, Itten

Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

1' Maç başladı

3' Karşılaşma golle başladı. Young Boys takımı kontratak ile sağ kanattan geliştirdiği atakta Monteiro'nun sert şutuna Muslera kurtaramayınca topu filelerimizde gördük. 1-0

9' Mertens'in indirdiği topta Barış Alper Yılmaz sağ kanattan muhteşem ilerleyerek pasını çıkardı. Savunma topu kornere yolladı.

12' Gabriel Sara'nın ceza sahası içine havalandırdığı topta araya giren Icardi'nin şutu direğin dibinden dışarıya gitti.