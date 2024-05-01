01 May 2024 14:25 - Güncelleme : 01 May 2024 13:17
Taş Kağıt Makas dizisinin yeni bölümü 1 Mayıs akşamı 20.00'da yayınlanacak
Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisinin merakla beklenen yeni bölümü, oyuncu kadrosundaki ünlü isimlerle birlikte bu akşam ekranlara geliyor. 1 Mayıs tatiline denk gelen bu özel akşamda, dizi severlerin en çok merak ettiği soru ise şüphesiz şu: Taş Kağıt Makas bu akşam yayınlanacak mı? İşte detaylar...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Bugün 1 Mayıs tatiline denk gelen bu akşam dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Özellikle son zamanların gündemdeki sevilen dizisi Taş Kağıt Makas bu akşam yayınlanacak mı? Detaylar haberimizde!
Taş Kağıt Makas dizisi, bu akşam da ara vermeden yeni bölümünü yayınlama kararı aldı.
Dizide Umut adlı karakter, elini güçlendirmeye çalışırken aynı zamanda Fecir'e unutulmaz bir sürpriz hazırlıyor.
İzleyiciler, bu sorunun yanıtını 1 Mayıs akşamı saat 20.00'da yayınlanacak olan yeni bölümde öğrenecekler.
Kanal D'nin sevilen dizisi Taş Kağıt Makas'ın 9. bölümü için geri sayım başladı.
Yeni bölüm fragman yayınlanmasından itibaren heyecanla bekleniyor.
Kaynak: TGRT Haber