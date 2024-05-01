Taş Kağıt Makas dizisinin yeni bölümü 1 Mayıs akşamı 20.00'da yayınlanacak

01 May 2024 14:25 - Güncelleme : 01 May 2024 13:17

Bugün 1 Mayıs tatiline denk gelen bu akşam dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Özellikle son zamanların gündemdeki sevilen dizisi Taş Kağıt Makas bu akşam yayınlanacak mı? Detaylar haberimizde!

Taş Kağıt Makas dizisi, bu akşam da ara vermeden yeni bölümünü yayınlama kararı aldı.



Dizide Umut adlı karakter, elini güçlendirmeye çalışırken aynı zamanda Fecir'e unutulmaz bir sürpriz hazırlıyor.

İzleyiciler, bu sorunun yanıtını 1 Mayıs akşamı saat 20.00'da yayınlanacak olan yeni bölümde öğrenecekler.

Kanal D'nin sevilen dizisi Taş Kağıt Makas'ın 9. bölümü için geri sayım başladı.

Yeni bölüm fragman yayınlanmasından itibaren heyecanla bekleniyor.