04 May 2024 14:20 - Güncelleme : 04 May 2024 14:31
Gaddar dizisinin reytingleri yükselmezse 20. bölümde final yapacağı iddia ediliyor
Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak gibi isimlerin yer aldığı Gaddar dizisi final mi yapacak sorusunun cevabı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İzleyiciler dizinin neden ve ne zaman final yapacağını da araştırıyor. Detaylar, haberimizde...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
NOW TV ekranlarında yayınlanan ve Türkiye'nin en popüler oyuncularından biri olan Çağatay Ulusoy'un başrol olarak oynadığı Gaddar dizisinin final yapacağı yönünde iddialar gündeme geldi.
İzleyiciler iddiaların ardından neden ve ne zaman dizinin final yapacağını araştırmaya başladı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gaddar dizisi 20. bölümünden itibaren final yapacak.
İddialara göre dizi yüksek maliyetine rağmen istenilen reyting performansını gösteremiyor.
Her hafta Cuma günleri yayınlanan dizin bugüne kadar 15 bölümü yayınlandı.
20. bölüm yayın takviminde bir değişiklik olmadığı taktirde 7 Haziran Cuma günü yayınlanacak.
Kaynak: TGRT Haber