Gaddar dizisinin reytingleri yükselmezse 20. bölümde final yapacağı iddia ediliyor

04 May 2024 14:20 - Güncelleme : 04 May 2024 14:31

NOW TV ekranlarında yayınlanan ve Türkiye'nin en popüler oyuncularından biri olan Çağatay Ulusoy'un başrol olarak oynadığı Gaddar dizisinin final yapacağı yönünde iddialar gündeme geldi.

İzleyiciler iddiaların ardından neden ve ne zaman dizinin final yapacağını araştırmaya başladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gaddar dizisi 20. bölümünden itibaren final yapacak.

İddialara göre dizi yüksek maliyetine rağmen istenilen reyting performansını gösteremiyor.

Her hafta Cuma günleri yayınlanan dizin bugüne kadar 15 bölümü yayınlandı.

20. bölüm yayın takviminde bir değişiklik olmadığı taktirde 7 Haziran Cuma günü yayınlanacak.