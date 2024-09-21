Fenerbahçe - Galatasaray maçı canlı anlatım
Trendyol Süper Lig 6. hafta maçında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Detaylar tgrthaber.com'da...
Trendyol Süper Lig 6. hafta maçında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı misafir ediyor.
11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Maximin ve Dzeko
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış ve Osimhen
1' Maç başladı
7' İsmail Yüksek'in top kaybı sonrası Dries Mertens uzaklardan şansını denedi. Top üstten auta gitti. Mertens pozisyon sonrası korner itirazlarında bulundu.
11' Fenerbahçe Dzeko'nun sol kanattan ceza sahası içine verdiği pasta Szymanski müsait pozisyonda topu üstten auta gönderdi.
12' Mertens kullandığı serbest vuruşu üstten auta gönderdi.