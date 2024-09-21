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Fenerbahçe - Galatasaray maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Eylül 2024 20:00 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 20:12
Fenerbahçe - Galatasaray maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig 6. hafta maçında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Detaylar tgrthaber.com'da...

Trendyol Süper Lig​ 6. hafta maçında Fenerbahçe​ evinde Galatasaray​'ı misafir ediyor.

11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür​, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Maximin ve Dzeko

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış ve Osimhen

1' Maç başladı

7' İsmail Yüksek'in top kaybı sonrası Dries Mertens uzaklardan şansını denedi. Top üstten auta gitti. Mertens pozisyon sonrası korner itirazlarında bulundu.

11' Fenerbahçe Dzeko'nun sol kanattan ceza sahası içine verdiği pasta Szymanski müsait pozisyonda topu üstten auta gönderdi.

12' Mertens kullandığı serbest vuruşu üstten auta gönderdi.

Kaynak: tgrthaber.com
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