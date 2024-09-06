Galler - Türkiye maçı canlı anlatım

06 Eylül 2024 21:44 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 22:51

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nin 1. hafta maçında Galler'e konuk oluyor. Kritik maçın detayları tgrthaber.com'da...

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi maçında Galler'den puan almak için sahaya çıkıyor. Karşılaşma Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.

11'LER BELLİ OLDU

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Galler: Ward, Ampadu, Rodon, Davies, Roberts, James, Ramsey, Williams, Thomas, Johnson, Wilson

1' Maç başladı

6' Galler gole yaklaştı. Sağ kanattan yapılan ortada ceza sahasına giren Aaron Ramsey'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

9' Brennan Johnson ceza sahasında topla buluştu. Brennan Johnson'ın pasında Orkun Kökçü son anda araya girdi ve topu kornere gönderdi.

10' Galler'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde bomboş durumda Aaron Ramsey topla buluştu. Aaroan Ramsey'in istediği gibi yapamadığı vuruşta top kendi ayağına çarptı ve auta gitti.

15' kullanılan serbest vuruş sonrası top Abdülkerim Bardakçı'ya çarptı ve kaleye doğru yöneldi. Mert Günok'un son anda çeldiği meşin yuvarlak kornere gitti.

37' savunma arkasına atılan uzun topta Sorba Thomas, Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Sorba Thomas'ın aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. Pozisyonun tamamlanmasının ardından ofsayt bayrağı kalktı.

45' İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı