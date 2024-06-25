Yeşim Salkım ve kızı Ada Bodrum’da zehirlendi!

25 Haziran 2024 09:15 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 09:15

Küçüklükten beri gittiği Bodrum'a bu yıl da giden şarkıcı Yeşim Salkım, zehirlendiğini duyurdu. Kızı Ada ile birlikte zor günler geçiren Salkım, hastanelerden eve gelemediklerini belirtti.

YEŞİM SALKIM VE KIZI ZEHİRLENDİ

Sosyal medya hesabından video paylaşan Yeşim Salkım, kızı Ada ile birlikte kaldıkları Milas'ta zehirlendi. Dışarda yemek yiyen anne kız soluğu hastanede aldı.

Takipçilerini uyaran ve Bodrum'un artık eskisi gibi olmadığını belirten şarkıcı, "Korkunç bir gece geçirdik hastanede. Ben çocukluğumu burada geçirdim. Bodrum'un bu halde olması içler acısı. Bodrum içler acıcı gerçekten." dedi.