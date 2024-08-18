Beşiktaş - Antalyaspor maçı canlı anlatım

18 Ağustos 2024 21:45 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 22:25

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında Beşiktaş 2'de 2 yapmak için Antalyaspor'u evinde misafir ediyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Emirhan, Colley, Paulista, Svensson, Gedson, Musrati, Rafa, Semih, Rashica, Immobile

Antalyaspor: Piric, Kelven, Emrecan, Veysel, Güray, Erdal Rakip, Soner, Van de Streek, Erdoğan, Larsson, Samudio

1' Maç başladı

1' Karşılaşma golle başladı. Antalyaspor, Samudio ile 24. saniyede golü bularak skoru 1-0'a getirdi.

6' Omar Colley'in baskısı sonrası top Rafa Silva'da kaldı. Rafa Silva'nın pasında Milot Rashica'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten auta gitti.

13' Milot Rashica'dan pası alan Ciro Immobile doğrudan ağları düşündü. Ciro Immobile'nin şutunda direğe çarpan top ağlarla buluştu. Beşiktaş, Antalyaspor karşısında beraberliği yakaladı: 1-1.

23' Immobile'nin indirdiği topta Semih Kılıçsoy sol kanattan hareketlendi. Semih Kılıçsoy'un son çizgide içeri çevirdiği topta Ciro Immobile'nin şutunda top ağlarla buluştu. Beşiktaş, Antalyaspor karşısında öne geçti: 2-1.

30' Gedson'un yaptığı ortada Omar Colley'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Emirhan Topçu ağlara gönderdi. Pozisyon tamamlandıktan sonra ofsayt bayrağı kalktı.