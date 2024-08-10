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Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ağustos 2024 21:44 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 22:33
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de sahne sırası Fenerbahçe'nin. Sarı-lacivertli takım evinde Adana Demirspor'u misafir edecek.

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda ilk maçına çıkıyor. Sarı lacivertliler 1. hafta mücadelesinde Adana Demirspor'u konuk ediyor.

11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, Maximin, Tadic, İrfan Can Kahveci, Dzeko

Adana Demirspor: Deniz, Mohammadi, Gravilion, Semih, Manev, Maestro, Tayfun, Michut, Jose Rodriguez, Yusuf Sarı, Yusuf Barası

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR

 

1' Maç başladı

17' Fenerbahçe etkili geldi. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı turan topta Dzeko kafayla vuruşunu taptı. Top az farkla dışarı çıktı.

20' Fenerbahçe'de Saint-Maximin ceza sahası dışından şutunu gönderdi. Genç kaleci Deniz topu iki hamlede kontrol etti.

34' Fenerbahçe Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 öne geçti. Dzeko'nun golünde asisti yeni transfer Saint-Maximin yaptı. 

45' İlk yarı sona erdi

Kaynak: tgrthaber.com
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