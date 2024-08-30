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Fenerbahçe - Alanyaspor maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ağustos 2024 20:58 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 22:08
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig 4. hafta açılış maçında sarı-lacivertli takım evinde Alanyaspor'u misafir ediyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Trednyol Süper Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u konuk ediyor.

11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail Yüksek, Tadic, Maximin, Szymanski, Dzeko

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Yusuf Özdemir, Efecan, Cordova, Serdar Dursun

1' Maç başladı

8' Fenerbahçe etkili geldi. Önce Dzeko, ardından Tadic'in vuruşlarında Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

9' Mert Müldür'ün ortasına Tadic kafayı vurdu, top Ertuğrul'da kaldı.

11' Szymanski'nin ceza sahası ön çizgisine yakın mesafeden çektiği sert şut az farkla yandan auta gitti.

12' Serdar Dursun ceza sahası dışından şansını denedi. Top Livakovic'in sağından dışarı çıktı.

24' Fenerbahçe müsait pozisyondan yararlanamadı. Önce Dzeko ardından Fred'in vuruşunda Alanyaspor defansı topun kaleye gitmesini engelledi.

43' Edin Dzeko'nun kısa pasında gelişine şut çeken Dusan Tadic düzgün vuruşla fileleri sarstı. 1-0

45' İlk yarı sona erdi

46' İkinci yarı başladı

 

Kaynak: tgrthaber.com
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