UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev verildi!

13 Ekim 2024 22:22 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 22:23

FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, İsviçre-Danimarka maçında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler​, İsviçre​ ile Danimarka​ arasında oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup karşılaşmasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İsviçre'nin St. Gallen şehrindeki Kybunpark'ta TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Gianluca Aureliano VAR, Daniele Doveri ise AVAR olarak görev yapacak.