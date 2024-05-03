03 May 2024 19:03 - Güncelleme : 03 May 2024 19:06
Şahane Hayatım dizisi 30. bölüm ile final yapacak
Sevilen dizi "Şahane Hayatım", izleyicilere veda ediyor. Çağrı Bayrak'ın yönettiği ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, 30. bölümü ile final yapma kararı aldı. İşte detaylar...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
NOW TV'de yayınlanan Şahane Hayatım dizisi sezon boyunca izleyicileri ekrana kitliyordu.
Ancak reytinglerin istenilen seviyeye ulaşmamasıyla birlikte yapımcılar, ikinci sezon için onay vermedi.
Dün akşam yayınlanan 25. bölümün ardından "Şahane Hayatım" için final kararı alındı.
Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Sumru Yavrucuk, Serkan Keskin ve Nesrin Cavadzade gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi, 30. bölümde ekranlara veda edecek.
Dizinin finali merakla bekleniyor.
Kaynak: TGRT Haber