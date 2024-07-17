Sokak köpekleri 'uyutulsun' teklifine AK Parti'liler de karşı! 

17 Temmuz 2024 20:56 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 21:04

AK Parti'den başıboş sokak köpekleri için 17 maddelik kanun teklifi! Ötanazi detayı dikkat çekti

AK Parti'den başıboş sokak köpekleri için 17 maddelik kanun teklifi! Ötanazi detayı dikkat çekti

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanlığı'na sunulan ve sokak hayvanları için düzenlemeler içeren "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" tartışmaları alevlendirdi.

Güler, ötanazi uygulamasının kuduz riski taşıyan hayvanlar üzerinde uygulanacağını belirterek, sahiplendiği köpeği sokağa atanlara ise 60 bin lira para cezası uygulanacağını ifade etti.

VATANDAŞ 'ÇÖZÜM BARINAK' DEDİ!

Yöneylem Araştırma'nın yaptığı ankete göre halkın yüzde 73,1'i sahipsiz köpekler belediyeler/devlet tarafından kısırlaştırılarak barınaklara alınması gerektiğini belirtti.

Ankete katılan yüzde 12,4'lük kesim ise sahipsiz köpekler belediyeler/devlet tarafından kısırlaştırılarak alındıkları yerlere bırakılmalı dedi.

Ötanaziyi savunanların oranı ise yüzde 6,7 ile sınırlı kaldı.

AK PARTİ'Lİ SEÇMEN DE 'UYUTMAYIN' DİYOR!

MetroPOLL Araştırma'nın yaptığı ankete göre, vatandaşların yaklaşık yüzde 79'u sokak hayvanlarının barınaklara alınması görüşünde. Sokakta bakılmalı diyenlerle, uyutmaya karşı çıkanlar yüzde 95'i buldu. 'Uyutulmalı' diyenlerin oranı ise yüzde 2,7'de kaldı.

'Barınaklara alınmalı diyenlerin oranı AK Parti seçmeninde yüzde 73,9'u bulurken, CHP'lilerin yüzde 81,4'ü, MHP'lilerin yüzde 74,7'si, DEM Partililerin yüzde 78,2'si aynı yönde görüş beyan etti.

'Sokakta bakılmalı' diyenler yüzde 23'le en fazla AK Parti seçmeni olurken, 'Uyutulmalı' diyenlerin oranı yüzde 3,9'la en fazla MHP destek verdi. 'Uyutulmalı' diyen AK Parti seçmeni oranı ise yüzde 2,4'te kaldı.