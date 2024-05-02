Kirli Sepeti dizisi 31. bölüm ile 19 Mayıs’ta final yapacak

02 May 2024 19:22 - Güncelleme : 02 May 2024 19:26

Sezon ilerledikçe dizi dünyasında hangi yapımların yoluna devam edeceği ve hangilerinin final yapacağı merakla bekleniyordu. NOW'un eğlenceli dizisi Kirli Sepeti'nin final kararı da bu bekleyişin sonucunda netlik kazandı. Detaylar haberimizde!

Ece Erdek Koçoğlu'nun yönettiği dizi, 19 Mayıs'ta ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

31. bölümüyle final yapacak olan Kirli Sepeti, izleyicilere veda ederken, sezon boyunca ekrana getirdiği hikayesiyle hatıralarda kalacak.

Dizi ilerlerken birçok oyuncunun ayrılması ile resmen konu değiştirerek, sezon içinde sezon finali yaparcasına hikaye ayrı bir noktaya kaymıştı.

2. sezonun gelip gelmeyeceği merak edilirken, bir değişiklik olmazsa dizinin 19 Mayıs günü final yapması kararı alındı.

NOW'un gelecek sezon için kesinleşen yapımları arasında MedYapım'ın Hudutsuz Sevda ve Gold Film'in Kızıl Goncalar adlı dizileri bulunuyor.