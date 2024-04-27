Amazon'a yerli rakip: Hepsiburada drone ile teslimat sistemini test ediyor

27 Nisan 2024 16:52 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 16:52

Amazon, Amerika Birleşik Devletleri'nde drone ile sipariş teslimatı yapılan 'Prime Air' özelliğinin testlerini sürdürürken, e-ticaret devine yerli firmadan bir rakip geldi.

Hepsiburada, çalışmalarını tamamladığı Drone ile Teslimat özelliğini, ShiftDelete.Net'in düzenlediği teknoloji konferansı SDN Summit'te ilk kez tanıttı. Test uçuşu yapılan tanıtım alanını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ziyaret etti, Hepsiburada CEO'su Nihan Onal Gökçetekin'den bilgi aldı.

İLK DENEME TESLİMATI HALİÇ'TE YAPILDI

SDN Summit'in yapıldığı Haliç Kongre Merkezi'nin bahçesinde ilk deneme teslimatı yapılırken, Bakan Mehmet Fatih Kacır projeyle ilgili duyduğu memnuniyeti belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

DAKİKALAR İÇİNDE TESLİMAT HEDEFLENİYOR

Proje tamamlandığında Hepsiburada üzerinden verilen siparişlerin dronla dakikalar içerisinde alıcıya teslim edilmesi planlanıyor.