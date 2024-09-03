Hakan Fidan işaret etti, BAYKAR hayata geçiriyor! Kuantum teknolojisi Türkiye'nin geleceği olacak

03 Eylül 2024 12:02 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 12:02

Türkiye yerli ve milli teknolojisini geliştirmek adına her geçen gün yeni çalışmalara imza atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başlatılan 'Milli Teknoloji Hamlesi' projeleri ülkemizi sınıf atlatan unsurların başında geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın istihbarat alanında “oyun değiştirici” vurgusu yaptığı kuantum teknolojisiyle ilgili dev bir hazırlık yapılıyor. BAYKAR ve T3 Vakfı'nın, kuantum ve yapay zeka teknolojisi için “T3 AI” projesine start verdiği ve bu kapsamda ciddi yarışmalar düzenlediği öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın geçtiğimiz aylarda dile getirdiği kuantum teknolojileri ve yerli yapay zeka projeleri için, Selçuk Bayraktar'ın şirketi BAYKAR ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3 VAKFI) harekete geçti.

Hakan Fidan kuantum teknolojileri ve yerli yapay zeka modelleri için yaptığı konuşmada; 'Yakından takip ettiğim alanların başında bu konular geliyor. Türkiye olarak bu teknolojiyi kucaklamamız lazım. Gelecek tarih bu teknolojiler üzerinden şekillenecek' ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Teknoloji Takımı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır da tgrthaber.com Özel Haberler Editörü Emir Yücel ile yaptığı özel röportajda, kuantum teknolojisi ve yerli yapay zeka alanında yaptıkları çalışmaları anlatmış ve bu alanda düzenleyecekleri yarışmalar hakkında detaylar vermişti.

Kuantum teknolojisi ve yapay zeka modellerinin istihbarat alanında oyun değiştirici rol üstleneceğini ifade eden Fidan şu ifadeleri kullanmıştı:

"GELECEK BU TEKNOLOJİ İLE ŞEKİLLENECEK"

Benim yakından takip ettiğim konuların başında, kuantum bilgisayarları, yapay zeka ve büyük veriler gibi ileri teknoloji geliyor. Bu konular uzun yıllardır istihbaratta da kazandırmak istediğimiz kabiliyetlerdi. İlgili platformlarda yaptığımız sunumlarda da bu konuların oyun değiştirici teknolojiler olduğunu, Türkiye’nin bu alanda geri kalmasının tarihi bir fırsatı kaçıracağını her zaman gündemimizde tuttuk.

Türkiye olarak yapay zeka konusunda yoğun bir çalışma içerisinde olmamız gerekiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla da bu konuları görüşüyoruz. Özellikle yapay zeka ve kuantum teknolojisi konusunda ilerlememiz lazım. Gelecek tarih bu teknoloji ile şekillenecek.

"İSTİHBARAT ALANINDA OYUN DEĞİŞTİRİCİ OLACAK"

Yapay zekâ teknolojileri istihbarat alanında oyun değiştirici rol oynayacak. Yüzlerce istihbarat personelinin sahada yapabildiği bir işi, yapay zeka teknolojileri ile çok kısa sürede yapabiliriz.

Bu ileri teknolojiden istifade etmek gerekiyor. Teknolojiyi kucaklamamız lazım, devlet ve ticaret altyapısına alıp, müfredatlarda da işlememiz lazım. Diğer taraftan da teknolojinin getirdiği riskleri iyi yönetecek bir perspektifimizin olması gerekiyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın altını çizerek ifade ettiği kuantum teknolojisi ve yapay zeka modelleri alanında yaptıkları çalışmaları tgrthaber.com ile yaptığı röportajda anlatan Türkiye Teknoloji Takımı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, çok önemli detaylar vererek, Türk mühendislerin bu alanda yoğun çalışmalara imza attığını ifade etti.

"YERLİ YAPAY ZEKA MODELİMİZİ HAZIRLIYORUZ!"

Yapay zeka çok önemli bir alan biliyorsunuz. Günümüzde ChatGPT hepimizin hayatına dokunan bir noktaya geldi. Bizler de Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak 'T3 AI' adı altında 'Büyük Türkiye'nin büyük dil modeli' çalışmasını başlatmış bulunuyoruz. Böylelikle yerli yapay zeka modelimizi hazırlamış olacağız.

BAYKAR'daki mühendis ve paydaşlarımızla birlikte projemiz devam ediyor. Bununla ilgili Teknofest Adana'da finalini yapacağımız, T3 AI Hackathon adı altında yeni bir yarışma kategorisi açmış olduk.

Kuantum teknolojisinin gelecek için öneminden bahseden Hıdır, yaptıkları yarışmalarla birlikte bu alanda Türkiye'nin ivme yakalayacağını ifade ederek, Türk mühendislerine sonsuz güvendiklerini ifade etti.

"KUANTUM TEKNOLOJİSİ GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ OLACAK"

Tabi yapay zeka ile birlikte bir de kuantum teknolojileri anlamında da yarışmalarımız olacak. Kuantum bilgisayarlar önümüzdeki dönemde geleceğin teknolojileri arasında olacak. Yani kuantum, yapay zeka, büyük dil modelleri ve nükleer enerji alanında 3 büyük yeni yarışma kategorisi açmış olduk.

Bu yıl yarışmalarımız Adana'dan önce Antalya Fuar Merkezinde olacak. 5 Eylül ile 8 Eylül tarihleri arasında yarışmalarımız gerçekleşecek. Tabii bu yarışmaların yanı sıra farklı lokasyonlarda da farklı yarışmalarımız olacak.

Bu yarışmaların finalistleri Adana'da olacak. Yani Adana Teknofest, Şampiyonlar Ligi olacak.